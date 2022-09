மோடி பிறந்தநாளுக்கு மாட்டு வண்டி பந்தயமேதான் நடத்தனுமா? நெல்லை எஸ்பி பதிலளிக்க ஹைகோர்ட் உத்தரவு

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: பிரதமர் மோடி பிறந்தநாளில் மாட்டுவண்டி பந்தயம் நடத்த அனுமதிகோரி தொடரப்பட்ட வழக்கில் மாவட்ட எஸ்பி பதிலளிக்க மதுரை உயர்நீதிமன்றம் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும் பிறந்தநாள் விழாவில் மாட்டு வண்டி பந்தயம் தான் நடத்த வேண்டுமா? என நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளது.

தமிழகத்தில் பாஜக கட்சியை வளர்க்க மேலிட தலைவர்கள் முடிவு செய்து அதற்கான வியூகங்களை வளர்த்து வருகின்றனர். மாநிலத்தில் உள்ள தலைவர்கள், மாவட்ட அளவிலான தலைவர்கள் தொடர்ந்து ஆர்பாட்டங்கள், பொதுக்கூட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதுதவிர பாஜகவின் முக்கிய தலைவர்களின் பிறந்தநாள் விழா, தேசத்தலைவர்களின் பிறந்தநாட்களின்போதும் பல்வேறு நலத்திட்டங உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருவதோடு வேறு சில நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

The Madurai High Court Branch has ordered the District SP to respond in a case filed seeking permission to hold a bullock cart race on Prime Minister Modi's birthday. And should the birthday party have a bullock cart race? As the court has questioned.