கடவுள் மட்டுமே விஐபி..பக்தர்களை தொந்தரவு செய்தால் சாமியே மன்னிக்க மாட்டார்..நீதியரசர் கடும் கண்டனம்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : கோவில்களை பொறுத்தவரை கடவுள் மட்டுமே விஐபி எனக் கூறியுள்ள உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி சுப்பிரமணியம், விஐபி, விவிஐபி என கோயில்களில் மக்களுக்கு இடையூறு செய்பவர்களை கடவுள் ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டார் எனக் கூறியுள்ளார்:

திருச்செந்தூர், அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் திருசுந்தரராக பணியாற்றும் சீதாராமன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதை ரத்து செய்யக்கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மனு நீதிபதி எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம் முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது கோவில் நிர்வாகம் தரப்பில், கோவிலின் உள்ளே வெளியே கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த போதிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. என பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இரிடியம் மோசடியில் சிக்கியது எப்படி?.. நடிகர் விக்னேஷ் சொல்லும் அந்த விஐபி யார்?

English summary

s m Subramaniam, a Madurai branch judge of the chennai High Court who has said that God is the only VIP in temples, has said that God will never forgive those who disturb people in temples like VIPs and VVIPs.