வெளியே போங்க.. திண்டுக்கல் தீண்டாமை? கடவுள் அனைவருக்கும் பொதுவானவர்! கோர்ட்டில் தமிழக அரசு உறுதி!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : பட்டியல் இன மக்கள் கோவிலுக்குள் சென்று வழிபாடு செய்ய உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், கடவுள் வழிபாட்டில் சாதிய பாகுபாடுகளை தமிழ்நாடு அரசு ஒருபோதும் அனுமதிக்காது உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தமிழ்நாடு அரசு திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளது.

சித்தரேவு கிராமத்தை சேர்ந்த மணி உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அதில், திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி வட்டம் காவளபட்டி ஊராட்சிக்குட்பட்ட சித்தரேவு கிராமத்தில் 250க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன.

இந்த சித்தரேவு கிராமத்தில் உச்சி காளியம்மன் கோவில் செல்வ விநாயகர் கோவிலில் பொது மக்கள் வழிபட்டு வந்திருந்தனர். கடந்த பத்து வருட காலமாக பட்டியல் இன (பள்ளர் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த ) மக்களுக்கு கோவிலுக்குள் சென்று வழிபட விடாமல் உயர் சாதியை சேர்ந்த சிலர் தீண்டாமையை கடைபிடித்து வருகின்றனர்.

திருவள்ளுவர் பல்கலையில் அம்பேத்கர் படிப்புகள் துறை தொடங்காதது ஏன்? உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசு விளக்கம்

English summary

While the Madurai branch of the High Court has ordered the scheduled caste people to visit the temple and worship, the Tamil Nadu government has categorically stated in the Madurai branch of the High Court that the Tamil Nadu government will never allow caste discrimination in the worship of God.