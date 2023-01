முதல்வர் ஸ்டாலின் மிக நாகரீகமாக நடந்து கொண்டுள்ளார்.. அவரை பாராட்டுகிறேன்.. கே.எஸ்.அழகிரி பேட்டி!

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நாகரீகமாக நடந்து கொண்டுள்ளார் எனத் தெரிவித்துள்ளார் கே.எஸ்.அழகிரி.

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை மதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆளுநரின் தேநீர் விருந்தில் கலந்து கொண்டார். தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் இந்த செயலை நான் பாராட்டுகிறேன். அவர் நாகரீகமாக நடந்து கொண்டுள்ளார் எனத் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி.

குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற தேநீர் விருந்து நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அமைச்சர் துரைமுருகன், உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் நடவடிக்கைகளை கண்டிக்கும் விதமாக, ஆளுநரின் தேநீர் விருந்தை திமுக கூட்டணி கட்சிகள் புறக்கணித்தன. சமீபத்தில் நடைபெற்ற பொங்கல் விருந்தையும் தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் புறக்கணித்தன.

English summary

Chief Minister Stalin attended the Governor's tea party to respect for the Constitution. He is behaving civilly. I appreciate this action of Tamil Nadu Chief Minister. : says TN Congress Committee President KS Alagiri.