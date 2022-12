நடிகர் சித்தார்த் குற்றச்சாட்டு உண்மையா? மதுரை ஏர்போர்ட்டில் நடந்தது இதுதான்.. அதிகாரி விளக்கம்

Madurai

oi-Jackson Singh

மதுரை: மதுரை விமான நிலையத்தில் ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூறியும் இந்தியில் பேசி கடுமையாக நடந்து கொண்டதாக மத்திய தொழிற்பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள் மீது நடிகர் சித்தார்த் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். இந்த நிலையில், சித்தார்த் வருகை தந்த போது விமான நிலையத்தில் நடந்தது என்ன? அவர் கூறிய குற்றச்சாட்டுக்கள் உண்மைதானா? என்று விமான நிலைய அதிகாரி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

பிரபல நடிகர் சித்தார்த் மதுரை விமான நிலையத்தில் தனது வயதான பெற்றோருடன் சென்ற போது இந்தியில் பேசி சி.ஐ.எஸ்.எப் அதிகாரிகள் கடுமையாக நடந்து கொண்டதாக தனது இன்ஸ்டாகிரமில் பதிவிட்டு இருந்தார்.

சித்தார்த்தின் இந்த கருத்து சமூக வலைத்தளங்களில் கடந்த இரண்டு தினங்களாக பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. அரசியல் ரீதியாகவும் சித்தார்த்தின் இந்த குற்றச்சாட்டு கவனம் பெற்றது.

திரையுலகில் சித்தார்த் பண்ணுன அட்டகாசம் தெரியாதா? மரியாதையா பேசுங்க.. சிஆர்பிஎப் வீரர் சீற்றம்!

English summary

Actor Siddharth had accused the Central Occupational Safety and Health Force officers of speaking in Hindi despite speaking in English at the Madurai airport. In this case, what happened at the airport when Siddharth arrived? Are his allegations true? The airport official explained.