முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் காரை திடீரென வழிமறித்த விளையாட்டு வீரர்.. பரபரப்பான மதுரை!

Madurai

மதுரை: மதுரை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலினின் காரை வழிமறித்து மனு கொடுத்த மாற்றுத்திறனாளி பேட்மிண்டன் விளையாட்டு வீரரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அரசு பயிற்சியாளர் வேலை வேண்டும் என்று அவர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் மனு கொடுத்தார். இதுபற்றி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ஸ்டாலின் அவரிடம் உறுதி அளித்தார்.

English summary

There was a commotion at the Madurai Collector's Office by a disabled badminton player who had petitioned to divert the car of Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin