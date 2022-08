ஸ்காலர்னா சும்மாவா? வாழைப்பழத்தில் ஊசி இறக்கும் லாவகம் - நேற்று கோபம்.. இன்று உடன்பிறப்புகள் குஷி!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : நேற்று நிதி அமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜனின் கார் மீது பாஜகவினர் செருப்பு வீசிய சம்பவத்தால், திமுக உடன்பிறப்புகள் கொந்தளித்தனர். பழைய திமுக என்றால் இப்படி நடந்திருக்குமா என தலைமை மீது அதிருப்தியையும் தெரிவித்தனர்.

நாகரீக அரசியல் என்று கூறி, அமைச்சரையே தாக்கும் அளவுக்கு எதிர்க்கட்சிகளுக்கு சலுகை கொடுத்து விட்டோமா என திமுக தலைமை மீது கேள்வி எழுப்பி சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வந்தனர்.

திமுக அமைச்சர்கள் பலரும் இந்தச் சம்பவம் குறித்து கண்டனங்களைப் பதிவு செய்த நிலையில், முதல்வர் ஸ்டாலின் இதுதொடர்பாக வெளிப்படையாக எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை.

இந்நிலையில் தான், இன்று அமைச்சர் பிடிஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் 'வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றும்' லாவகத்தோடு ஆங்கிலத்தில் பதிவிட்ட ட்வீட், உடன்பிறப்புகளை உற்சாகமாக்கியுள்ளது.

அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கார் மீது செருப்பு வீச்சு.. பாஜகவைச் சேர்ந்த 5 பேர் கைது!

English summary

DMK cadres were expressed their displeasure after BJP members threw sandals at Minister PTR Palanivel Thiagarajan's car. In this case, the tweet posted by Minister PTR with 'putting a needle in a banana' has excited volunteers.