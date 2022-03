விமானத்தில் திடீர் கோளாறு.. சரியான நேரத்தில் அலர்ட்! வெளியேறிய அமைச்சர்கள்! மதுரையில் பரபரப்பு

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : சென்னையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பங்கேற்க இருந்த அமைச்சர்கள் விமானத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக மீண்டும் வீடு திரும்பிய நிலையில், நல்லவேளை எங்கள கீழே இறக்கி விட்டாங்க என்று செய்தியாளர்களை சிரிக்க வைத்தார் வருவாய் துறை அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர். ராமசந்திரன்

தென் மாவட்டங்களின் முக்கிய விமான நிலையமாக மதுரை விமான நிலையம் உள்ளது. இங்கிருந்து இந்தியா முழுவதும், சில நாடுகளுக்கும் விமான சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

குறிப்பாக தமிழகத்தின் தலைநகரான சென்னைக்கு தினமும் விமான சேவை இயக்கப்படுகிறது. முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள், அமைச்சர்கள் மதுரை விமான நிலையத்திற்கு அடிக்கடி வருவது வழக்கம்.

English summary

The ministers, who were scheduled to attend a cabinet meeting chaired by Chief Minister Stalin in Chennai, returned home due to a technical glitch on the plane