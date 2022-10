மதுரையில் விடியவிடிய பெய்த கனமழை.. வெள்ளக்காடாக மாறிய சாலைகள்.. சிரமங்களை சந்திக்கும் மக்கள்!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: மதுரையில் விடிய விடிய பெய்த கனமழை காரணமாக பல்வேறு பகுதிகளும் வெள்ளக்காடாக மாறியுள்ளது.

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் விடியவிடிய கனமழை பெய்தது. குறிப்பாக மதுரையில் நேற்று இரவு 7 மணியளவில் தொடங்கிய மழை, விடிய விடிய பெய்தது.

இதனால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதோடு, ஆங்காங்கே தேங்கி நின்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் பல்வேறு பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகின்றனர்.

மதுரை பகுதியில் வெளுத்து வாங்கிய மழை.. 4 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கொட்டிய மழையால் சாலைகளில் வெள்ளம்!

English summary

Tamil Nadu and Puducherry received heavy rains at dawn in most places. Especially in Madurai, it started raining at 7 pm last night and continued till dawn