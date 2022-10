எடப்பாடி மீது பழி போட ஓபிஎஸ் செய்த சூழ்ச்சி “கண்டுபிடிச்சிட்டோம்”- போட்டுத் தாக்கிய ஆர்பி உதயகுமார்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : எடப்பாடி பழனிசாமியின் முயற்சியால் தான் இந்த ஆண்டு பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் சிலைக்கு தங்கக்கவசம் அணிவிக்கப்பட்டதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தேவர் சிலைக்கு தங்கக் கவசம் அணிவிக்க தடை ஏற்படுத்திட சூழ்ச்சி செய்தார்கள், அந்தப் பழியை நம் மீது சுமத்தவும் சூழ்ச்சி செய்கிறார்கள் என்று தெரிந்த பின்பு தான் நீதிமன்றத்துக்கு சென்றோம் என ஆர்பி உதயகுமார் கூறியுள்ளார்.

எடப்பாடியாருக்கு தேவரின் ஆசி இருப்பதினால் தேவர் திருமேனியிலே தங்க கவசம் சாத்தப்பட்டுள்ளது. எடப்பாடியாருக்கு தெய்வத் திருமகனார் அருளாசி இருந்த காரணத்தினால் தான் தமிழகத்தில் முதலமைச்சராக நான்கரை ஆண்டு காலம் பொறுப்பு வகித்தார் என்றும் உதயகுமார் பேசியுள்ளார்.

பதவி இல்லை என்ற காரணத்தினால் ஓபிஎஸ் செய்கின்ற சூதுகளையும், சூழ்ச்சிகளையும் நாங்கள் எதிர்கொண்டு போராடிக் கொண்டிருக்கிறோம் என அவர் விமர்சித்துப் பேசினார்.

English summary

Former AIADMK minister RB Udhayakumar said that it was due to the efforts of Edappadi Palaniswami that the statue of Pasumpon Muthuramalinga thevar was decorated with a gold armour this year.