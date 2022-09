சசிகலா என்ன சொல்றது? நீதிமன்றமே சொல்லியாச்சு.. ஒற்றை வார்த்தை ட்வீட்டுக்கு ஆர்.பி.உதயகுமார் ரிப்ளை!

Madurai

மதுரை : சசிகலா, 'ஒற்றுமை' என ஒற்றை வார்த்தை ட்வீட் ட்ரெண்டில் பதிவிட்டிருந்த நிலையில், அது குறித்த கேள்விக்கு முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பதில் கூறியுள்ளார்.

நாங்கள் ஒற்றுமையாகத்தான் இருக்கிறோம், நீதிமன்றமே அதிமுக ஒற்றுமையாக இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளது எனக் கூறியுள்ளார் ஆர்பி உதயகுமார்.

மேலும், தீர்ப்புக்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் திமுக அரசை தோலுரித்து காட்டுவதற்கும், மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராக்குவற்கும் அதிமுக தொண்டர்கள் உழைக்க தயாராகி விட்டனர் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

While Sasikala posted 'unity' on Twitter, former minister RB Udhayakumar has said that we are united and the court has declared that AIADMK is united.