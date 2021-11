அம்மா மினி கிளினிக் பெயர் மாற்றினாலும்.. மக்களுக்கு பயனுள்ள திட்டங்களை வரவேற்போம் - செல்லூர் ராஜு

Madurai

மதுரை: தமிழகத்தில் கடந்த அ.தி.மு.க ஆட்சியில் பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை வழங்கிடும் வகையில் 2,000 அம்மா மினி கிளினிக்குகள் துவங்கப்பட்டன. அதன்பின்னர் திமுக ஆட்சிக்கு வந்து விட்டது. சேலம் மாவட்டம், நவப்பட்டி ஊராட்சி மன்ற அலுவலக வளாகத்தில் அம்மா மினி கிளினிக் செயல்பட்டு வந்தது.

சில நாட்களுக்கு முன்பு நவப்பட்டி அம்மா மினி கிளினிக் முன்புறம் இருந்த பெயர் பலகை திடீரென மாற்றப்பட்டது. அதற்கு பதில் முன்ன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி, முதல்வர் ஸ்டாலின் படத்துடன், 'முதலமைச்சர் மினி கிளினிக்' என பெயர் பலகை வைக்கப்பட்டது.

English summary

ADMK ex-minister sellur raju has said that even if Amma Mini Clinic is renamed, it will welcome useful projects for the people. He also said that there was no resentment among the senior leaders in the ADMK