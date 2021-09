அதெல்லாம் பெரிய வித்தையில்லை, ரெய்டு நடக்குது.. கவனமா இருங்க.. செல்லூர் ராஜூவை கிண்டல் செய்த பிடிஆர்

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை: செல்லூர் ராஜூவுக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் பேசிய நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன், ஸ்மார்ட்சிட்டி திட்டத்தில் முறைகேடு நடந்துள்ளதை கண்டறிவது பெரிய வித்தையில்லை, முன்னாள் அமைச்சர்கள் வீட்டில் ரெய்டு நடப்பதால் செல்லூர் ராஜூ எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்.

மதுரையில் ஸ்மார்ட் சிட்டி உள்பட எந்த வளர்ச்சி திட்டத்திலும் தவறு நடக்கவில்லை என்றும் அப்படி ஏதேனும் தவறு செய்தார்கள் என்றால் தயவு தாட்சண்யமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தெரிவித்தார். இதற்கு தான் இப்படி ஒரு பதிலை பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறினார்.

நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், பொதுமக்கள் மற்றும் கடந்த அதிமுக அரசின் சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் கூட கருத்து கேட்காமல் மூன்று அமைச்சர்களின் வருமானத்தைக் கருத்தில் கொண்டு மதுரையில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

Finance Minister Palanivel Thiagarajan said it was not a big deal to find any malpractice in the Smart City project and advised Cellur Raju to be vigilant as raids were being carried out on the homes of former ministers.