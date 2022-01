கொரோனா அச்சத்தில் இருவர் தற்கொலை.. சிகிச்சையில் இருவர் - மதுரையில் சோகம்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : கொரோனா அச்சம் காரணமாக மதுரை அருகே ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் தற்கொலைக்கு முயன்ற நிலையில் 2 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் 2 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கொரோனா தொற்றின் மூன்றாவது அலை தற்போது இந்தியாவில் தொடங்கி உள்ளது. கடந்த ஆண்டுகளைப் போல இல்லாமல் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திலேயே கொரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் உச்சத்தை எட்டி வருகிறது. தமிழகத்தில் 600க்குள் இருந்த பாதிப்பு தற்போது ஏழு ஆயிரத்தை தாண்டி நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

இதையடுத்து இரவு நேர ஊரடங்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கையும் பிறப்பித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் மதுரை அருகே குழப்பம் காரணமாக ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Four members of the same family near Madurai attempted suicide due to fear of corona and 2 died tragically. Two people are being treated in intensive care at the hospital in a life-threatening condition.