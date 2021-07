மல்லிகைப் பூவே மல்லிகைப்பூவே பார்த்தாயா... மதுரை மல்லிக்கு புவிசார் குறியீடு

Madurai

மதுரை: மல்லிகை பூக்கள் பெரும்பாலும் இறைவனுக்கு படைக்கவும், பெண்கள் தலையில் சூடி அழகு பார்க்கவும் அதிகம் பயன்படுகிறது. மனம் மயக்கும் மதுரை மல்லிகைப்பூக்களுக்கு தற்போது புவி சார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மதுரை மல்லிகைப்பூக்களுக்கு பல்வேறு சிறப்புகள் உண்டு. மல்லிகளின் தலைநகரம் என்று மதுரை அழைக்கப்படுகிறது. ரூ. 66.28 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு கடந்த ஆண்டு மதுரை மல்லி வெளிநாடுகளில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

மதுரை என்றாலே நினைவுக்கு வருவது மீனாட்சி அம்மனும், மதுரை மல்லியும்தான். 'மதுரை மல்லி', மல்லியின் மணம் மதுரையில் மட்டும் மணக்கவில்லை உலக அளவில் மதுரை மல்லியின் மணம் வீசிக்கொண்டுள்ளது. பெண்களின் கருமையான கூந்தலில் வெண்மைநிற மல்லிகையை சூடிக்கொள்வதே தனி அழகுதரும்.

சந்தைகளில் மதுரை மல்லி எனச் சொல்லி விற்கப்படும் மல்லிகைப் பூக்கள் எல்லாமே, 'மதுரை மல்லி' ஆகாது. மதுரை, தேனி, விருதுநகர், திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் விளையும் மல்லி மட்டுமே மதுரை மல்லிகை. மற்ற மல்லிகை ஒரு நாளில் வாடிவிடும், ஆனால் மதுரை மல்லி, இரண்டு நாள்கள் வரை வாடாமல் தாக்குப்பிடிக்கும்.

Jasmine flowers are often used to create for the Lord and for women to see the beauty of the headdress. The mesmerizing Madurai Jasmine flowers are currently given a geographical certificate. Madurai Jasmine flowers have various specialties. Madurai is known as the capital of coriander. Rs. 66.28 crore worth of Madurai coriander was exported last year.