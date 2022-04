3 மாணவர்கள்.. வாட்ஸ்ஆப்பில் லீக்கான “அந்த” வீடியோ.. அரசு பள்ளி ஆசிரியை செய்யும் வேலையா இது..? ஷாக்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரையைச் சேர்ந்த அரசு பள்ளி ஆசிரியை ஒருவர் 3 மாணவர்களுடன் உல்லாசமாக இருக்கும் ஆபாச வீடியோ கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியாகிய நிலையில் இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், அரசு பள்ளி ஆசிரியை மற்றும் வீடியோவை வெளியிட்டவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மதுரையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் 3 மாணவர்களுடன் உல்லாசமாக இருக்கும் ஆபாச வீடியோ கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியானது. இது குறித்து மதுரை மாநகர போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது.

ஆபாச வீடியோ வெளியான விவகாரத்தில் தொடர்புடையவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மாநகர போலீஸ் கமி‌ஷனர் செந்தில் குமார் உத்தரவிட்ட நிலையில், மதுரை தெற்கு அனைத்து மகளிர் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.

English summary

Police have arrested a government school teacher and the person who posted the video after a pornographic video of a Madurai government school teacher having fun with 3 students was released a few days ago.