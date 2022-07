தெருக்களுக்கு சாதி பெயரா? நீதிமன்ற படிக்கட்டேறிய சமூக ஆர்வலர்! நீதிமன்றம் பிறப்பித்த முக்கிய உத்தரவு

Madurai

மதுரை : மதுரை பொன்மேனி பிரதான சாலை பகுதியில் ராஜ் பிள்ளை என்ற சாதி பெயரில் அமைந்த தெரு பெயரை நீக்க கோரிய வழக்கில், வழக்கு தொடர்பாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

மதுரை பொன்மேனி பிரதான சாலை பகுதியில் மீனாட்சி நகர் அமைந்துள்ளது. இந்த நகரின் ஒரு தெருவுக்கு ராஜ் பிள்ளை தெரு என சிலர் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னர் பெயர் மாற்றம் செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் சாதிப் பெயரை நீக்கக்கோரி, மதுரை அரசரடியைச் சேர்ந்த ஜெயச்சந்திரன் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் பொதுநல வழக்கினை தாக்கல் செய்திருந்தார்‌.

The Madurai High Court has ordered the Madurai District Collector and the Corporation Commissioner to file a reply in the case of a request to remove the name of a street named Raj Pillai in the Ponmeni main road area of Madurai.