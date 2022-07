’ஜனநாயகத்தின் காவலர்’ பாஜக அண்ணாமலையை புகழ்ந்த நீதிபதி! போலி பாஸ்போர்ட் வழக்கில் முக்கிய தீர்ப்பு..!

Madurai

மதுரை : பாஸ்போர் மோசடி சம்பவம் நிகழ்ந்த காலத்தில் மதுரையின் காவல் ஆணையராக இருந்த டேவிட்சன் ஆசீர்வாதம் குற்றமற்றவர் எனவும், பாஜகவின் அண்ணாமலையை இந்த நீதிமன்றம் பாராட்டுகிறது என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் கூறியுள்ளார்.

சுரேஷ் குமார் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் மனுவினை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அதில், "2013ஆம் ஆண்டு பெறப்பட்ட எனது பாஸ்போர்ட்டை புதுப்பிக்க விண்ணப்பித்த போது காவல்துறையினர் என் மீது குற்ற வழக்கு இருப்பதாக தெரிவித்தனர்.

High Court Madurai Branch Judge GR Swaminathan has said that Davidson Ashirwad, who was the police commissioner of Madurai at the time of the phosphor scam incident, is innocent and this court appreciates BJP's Annamalai.