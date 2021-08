படிக்காமல் ஏன் ஃபார்வர்டு செய்தீர்கள்? - எஸ்.வி.சேகருக்கு நீதிபதி கேள்வி: வழக்கை ரத்து செய்ய மறுப்பு

Madurai

oi-Veerakumar

மதுரை: பெண் பத்திரிகையாளர்கள் பற்றிய அவதூறான பதிவை படிக்காமல் ஏன் ஃபார்வேர்ட் செய்தீர்கள் என்று பாஜக பிரமுகரும், நடிகருமான எஸ்.வி.சேகருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

மேலும் எஸ்.வி.சேகருக்கு எதிரான வழக்கை ரத்து செய்ய மறுப்பு தெரிவித்திருக்கிறது நீதிமன்றம்.

பெண் பத்திரிகையாளர்கள் குறித்த சர்ச்சை பதிவை படிக்காமல் ஃபார்வேர்டு செய்துவிட்டு, மன்னிப்பு கேட்டால் சரியாகிவிடுமா என்ற கேள்வியை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை கேட்டுள்ளது. மேலும் வழக்கை ரத்து செய்ய முடியாது எனவும், நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The Madurai branch of the Chennai High Court has questioned BJP leader and actor SV Shekher as to why he did not read the defamatory post about female journalists. The court also refused to quash the case against SV Sekhar.