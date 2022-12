1191 ஏக்கர் நிலம்.. தனியார் நிறுவனத்திடம் வழங்கிய மதுரை முன்னாள் ஆதீனம்! மீட்க உயர்நீதிமன்றம் ஆர்டர்

Madurai

மதுரை: மதுரை ஆதீனத்திற்கு சொந்தமான 1191 ஏக்கர் நிலத்தை 99 ஆண்டுகள் குத்தகைக்கு எடுத்த புதுச்சேரியை சேர்ந்த தனியார் நிறுவனத்திடம் இருந்து மீட்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு இருக்கிறது.

மதுரை விமான நிலையத்திற்கு அருகே ஆதீன மடத்திற்கு சொந்தமாக 1,191 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. இதனை மறைந்த 292 வது ஆதீனமான மதுரை ஆதீனமான அருணாகிரி ரூ.5 லட்சத்துக்கு குத்தகைக்கு விட ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளார்.

புதுச்சேரியை சேர்ந்த தனியார் நிறுவனத்திடம் குத்தகைக்கு விட முன்னாள் மதுரை ஆதீனம் ஒப்பந்தம் செய்த நிலையில் அதனை ரத்து செய்யக்கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டு இருந்தது.

The High Court has ordered the recovery of 1191 acres of land owned by Madurai Adheenam from a Puducherry-based private company that had leased it for 99 years.