பிண அரசியல் செய்பவர்கள் பற்றி பேச விரும்பவில்லை.. காலணி வீசிய பாஜகவினரை கடுமையாக தாக்கிய பிடிஆர்

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: பாஜகவினர் கார் மீது காலணி வீசியது குறித்த கேள்விக்கு, ‛‛ தியாகியை நல்லடக்கம் செய்த நாளில் பிணத்தை வைத்து சாக்கடை அரசியல் செய்யும் அரசியல்வாதிகள் பற்றி பேச விரும்பவில்லை'' என பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்து தமிழக நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறினார்.

ஜம்மு காஷ்மீரின் ராஜோரி மாவட்டத்தில் கடந்த 11ம் தேதி பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினர். இதில் ராணுவத்தைச் சேர்ந்த 3 வீரர்கள் வீர மரணமடைந்தனர்.

இதில் மதுரை மாவட்டம் டி.புதுப்பட்டியை சேர்ந்த லட்சுமணனும் வீரமரணம் அடைந்தார். இவரது உடல் காஷ்மீரில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வரப்பட்டது அடக்கம் செய்யப்பட்டது.

English summary

Tamil Nadu Finance Minister Palanivel Thiagarajan said, "I don't want to talk about the politicians who are doing gutter politics by keeping the body of a martyr on the day of cremation".