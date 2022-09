கிளாஸ் ‘கட்’ அடிச்சிருக்கேன்.. ஆனா இதை மட்டும் நிறுத்துனதே இல்லை- அமைச்சர் பிடிஆர் பகிர்ந்த சீக்ரெட்

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : வகுப்புகளை 'கட்' அடித்திருக்கிறேன், ஆனால் என்றுமே புத்தக வாசிப்பை கைவிட்டதே இல்லை என அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் அடுத்த மாதம் 3-ஆம் தேதி வரை புத்தக திருவிழா நடக்கிறது. அதன் தொடக்க விழா நேற்று நடந்தது. மாவட்ட ஆட்சியர் அனிஷ் சேகர் தலைமை தாங்க, அமைச்சர்கள் பி.மூர்த்தி, பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர்.

பின்னர் பேசிய அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்,

முதல்வர் ஸ்டாலின் திராவிட இயக்கத்தின் அடிப்படை கொள்கைகளான சுயமரியாதை, சமூகநீதி, சம உரிமை, எல்லோருக்கும் கல்வி- சம வாய்ப்பு என்ற அடிப்படையில் அரசு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார் எனத் தெரிவித்தார்.

English summary

I have cut classes during school and college. But the habit of reading books was not abandoned. Students should read beyond text books, says Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan.