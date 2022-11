நம்பி வந்தா கரை சேர்ப்போம்.. நம்பலைனா ஆற்றில் விட்டு விடுவோம்.. செல்லூர் ராஜூ வார்னிங்! யாருக்கு?

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : கூட்டணிக் கட்சியினரே அதிமுக பற்றி இழிவாக பேசி வருவது மன வருத்தத்தை அளிப்பதாகவும், அதிமுகவை நம்பி வந்தால் கரை சேர்ப்போம், நம்பாமல் இருந்தால் ஆற்றிலே விட்டு விடுவோம் என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் குழப்பத்திற்கு மத்தியில், அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளே அதிமுகவின் இந்த நிலையை விமர்சிப்பதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளார் செல்லூர் ராஜூ.

மேலும், அதிமுகவை நம்பியவர்கள் கெட்டுப் போனது கிடையாது, நம்பாமல் கெட்டுப் போனவர்கள் தான் அதிகம் என்றும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு உணர்த்தும்படி பேசியுள்ளார்.

ஏற்கனவே செல்லூர் ராஜூ, ஓபிஎஸ் மனம் திருந்தி எங்களோடு இணைந்து செயல்பட வேண்டும் எனக் கூறியிருந்த நிலையில், அதிமுக முடங்கிப்போகவில்லை, நாங்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக அண்ணன், தம்பியாகத் தான் பழகி வருகிறோம் என செல்லூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

EPS supporter ADMK Former Minister Sellur Raju has said that, "It is saddening that the alliance parties are talking disparagingly about AIADMK. If you trust AIADMK, we will save you, if you don't trust us, we will leave you in the river. Those who believed in AIADMK were not spoiled".