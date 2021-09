அது என்ன நாயின் வாயில்.. பார்த்த உடன் பதறிப்போன மதுரை இளைஞர்.. மிரண்ட போலீஸ்

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை: மதுரையில் வருமானவரித்துறை அலுவலகத்தின் எதிரே பச்சிளங் குழந்தையின் தலையை நாய் தூக்கிவந்த சம்பத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

மதுரையில் பச்சிளம் குழந்தையை யாரோ கொன்றுள்ளனர். அந்த குழந்தையின் உடலை சாக்கடையில் வீசியிருக்கிறார்கள். அப்படி வீசப்பட்ட உடலின் தலையை நாய் ஒன்று கவ்விக்கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த விவகாரம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மதுரை பீ.பீ.குளம் வருமானவரித்துறை அலுவலகம் எதிரில் இந்தியன் வங்கி அமைந்துள்ளது. இங்கு பணம் எடுப்பதற்காக மதுரை செல்லூர் பகுதியை சேர்ந்த அய்யனார் என்ற இளைஞர் வந்துள்ளார்

A dog with a baby's head in its mouth in madurai. The tragedy took place near the Indian Bank opposite the PP Kulam Income Tax office in Madurai.