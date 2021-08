மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவனை.. உயர்நீதிமன்றம் மத்திய அரசுக்கு கொடுத்த டைம்.. பரபரப்பு தீர்ப்பு

Madurai

மதுரை: மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை 36 மாதங்களுக்குள் கட்டிமுடிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கிறோம் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

மதுரை தோப்பூரில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை விரைவில் கட்டி முடித்து, செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரக் கோரி மதுரையைச் சேர்ந்த கே.கே.ரமேஷ் என்பவர், உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்து வந்தார்.

இந்த வழக்கில் முன்னதாக தமிழக அரசு வாதங்களின் போது, மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைப்பதற்காக முதலில் 200 ஏக்கர் நிலமும், பின்னர் 23 ஏக்கர் நிலமும் மத்திய அரசிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுவிட்டது என்ற கூறியது. பின்னர் அதற்கான ஆவணங்களையும் தாக்கல் செய்தது.

Judges of the Madurai branch of the madras High Court have expressed confidence that the Madurai AIIMS Hospital will be completed within 36 months.