ஆ.ராசா நாக்கை அறுத்தால் ரூ.1 கோடி பரிசு.. பகிரங்க மிரட்டல் விடுத்த இந்துத்வா நிர்வாகி அதிரடி கைது!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : திமுக எம்.பி ஆ.ராசா இந்துக்களுக்கு எதிராக பேசியதாக குற்றம்சாட்டி அவரது நாக்கை அறுத்துக்கொண்டு வருபவருக்கு ரூ. 1 கோடி பரிசு என ஃபேஸ்புக்கில் பதிவு செய்த நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சமீபத்தில் இந்து மதம் குறித்து திமுக எம்.பி ஆ.ராசா பேசிய கருத்துகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆ.ராசாவின் பேச்சு இந்து மதத்தை இழிவுபடுத்தும் விதமாக உள்ளதாக பாஜக மற்றும் இந்து அமைப்புகள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், ஆ.ராசாவின் நாக்கை அறுத்துக்கொண்டு வருபவருக்கு ரூ.1 கோடி ரொக்கமும், ஒரு ஏக்கர் நிலமும் தருவதாக இந்து மக்கள் புரட்சி படை மாநில செயலாளர் கண்ணன் என்பவர் ஃபேஸ்புக்கில் பதிவு செய்திருந்தார்.

இதையடுத்து திமுகவினர் அளித்த புகாரின் பேரில், உத்தப்பநாயக்கனூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து கண்ணனை கைது செய்தனர்.

விடாத ஆ. ராசா.. ஒரே நாளில் 3

English summary

Alleging that DMK MP A.Raja had spoken against Hindus, the person who is cutting out his tongue has been rewarded Rs. 1 Crore prize was posted by Hindu makkal puratchipadai State Secretary Kannan on Facebook. He has been arrested by police.