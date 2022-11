எங்க பசங்களுக்கு இல்லாதது எதுக்கு?.. மாணவர்களுக்காக விடாமல் போராடும் சு.வெங்கடேசன்! நெத்தியடி ஆக்சன்

Madurai

மதுரை: மாணவர்களுக்கு கல்விக்கடன் வழங்கும் நிகழ்ச்சியை புறக்கணித்த தனியார் வங்கியில் அரசு டெபாசிட் செய்திருந்த பணத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் வலியுறுத்தியுள்ளார். எம்.பியின் இக்கருத்துக்கு அமைச்சர் மூர்த்தியும் வரவேற்பளித்துள்ளார்.

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மதுரையில் நடைபெற்ற கல்விக்கடன் மேளாவை குறிப்பிட்ட தனியார் வங்கி புறக்கணித்திருந்த நிலையில், சு.வெங்கடேசன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

மேலும் இது குறித்து அவர் தலைமையில் மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழுக்கூட்டத்தில் விவாதம் நடத்தப்பட்டு டெபாசிட்டை திரும்ப பெற முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Madurai MP S.Venkatesan has insisted that the money deposited by the government in the private bank which neglected the program of providing education loan to the students should be returned. Minister Murthy has also welcomed this idea of ​​MP. Su. Venkatesan has said this while a certain private bank boycotted the education loan festival held in Madurai last Sunday. Moreover, a discussion was held in the district development coordination and monitoring committee meeting under his leadership and it was decided to withdraw the deposit.