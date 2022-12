வர்றதே கிடையாது.. நாடாளுமன்றத்தில் மோடி பெயிலாயிட்டார்! இப்படி நடந்ததே இல்லை! சு.வெங்கடேசன் சுளீர்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : 17ஆவது குளிர்கால கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை நடைபெற்ற கூட்டங்களில் மோடி கலந்து கொள்ளவும் இல்லை விவாதங்களிலும் கலந்து கொள்ளவில்லை. வருகை பதிவேட்டில் பெயில் ஆகியுள்ளார் மோடி என மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

அகில இந்திய அங்கன்வாடி பத்தாவது மாநில மாநாடு மதுரை பழங்காநத்தம் பகுதியில் நடைபெற்றது மாநாட்டிற்கு முன்பாக 3000க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பேரனியாக நடந்து வந்து மாநாட்டில் கலந்து கொண்டனர்.

இதில் மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் கலந்து கொண்டு மாநாட்டின் சிறப்புரை ஆற்றினார்.

English summary

The 17th Winter Meeting is underway. So far, Modi has neither attended the meetings nor participated in the discussions. Madurai Member of Parliament S.Venkatesan has severely criticized that Modi has been failed in the attendance register.