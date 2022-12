உத்தரகாண்டில் தேர்வு மையம்.. சிக்கலில் தமிழக இளைஞர்.. சு.வெங்கடேசனுக்கு அதிகாரி அளித்த அலட்சிய பதில்

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: மத்திய அரசு பணிக்கான தேர்வை எழுத தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞருக்கு வடமாநிலத்தில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனை மாற்றக் கோரி மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் கோரிக்கை வைத்த நிலையில், தேர்வு மையம் ஒதுக்கீட்டில் மனித தலையீடுகள் இல்லை என்று பதிலளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை சு.வெங்கடேசன் காட்டமாக விமர்சித்து பதிவிட்டுள்ள ட்வீட் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் மக்களின் பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்காக தொடர்ந்து மத்திய அரசை கேள்வி கேட்டு வருபவர். குறிப்பாக மாணவர்களின் பிரச்சினைகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பவர்.

மத்திய அரசின் வேலைவாய்ப்புக்கான தேர்வுகள், மத்திய அரசு பல்கலைக்கழகங்களில் சேர்வதற்கான நுழைவுத் தேர்வு உள்ளிட்டவற்றை எழுத தமிழக மாணவர்களுக்கு வடமாநிலங்களில் தேர்வு மையங்கள் ஒதுக்குவது தொடர்கதையாகி வருகிறது.

மத்திய பல்கலை. நுழைவுத் தேர்வு! மதுரை மாணவனுக்கு லட்சத்தீவில் தேர்வு மையம்! கொதித்தெழும் வெங்கடேசன்!

English summary

A youth from Tamil Nadu was allotted an examination center in the northern state to write the examination for the central government job, causing a sensation. Madurai Member of Parliament S. Venkatesan has requested to change this, but it has been answered that there is no human intervention in the selection center allocation.