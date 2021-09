குழந்தை திருமணம் செய்வோருக்கு பாடம்.. ராணுவ வீரருக்கு 22 வருடம் ஜெயில்.. என்ன நடந்தது?

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை: போக்சோ வழக்கில் ராணுவ வீரருக்கு 22 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கி மதுரை மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. வழக்கின் சாட்சியான சிறுமி உடல்நலக்குறைபாட்டால் உயிரிழந்தது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் அருகேயுள்ள சீப்பாளகோட்டையை சேர்ந்த ராணுவ வீரரான பிரபு என்பவர் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு தனது உறவினரின் மகளான 15வயது சிறுமியை திருமணம் செய்துள்ளார்.

இதனையடுத்து சிறுமியை ராணுவ குடியிருப்பில் மனைவியின் வயதை அதிகரித்து போலியான தகவல்களை அளித்து தங்கவைத்தோடு சிறுமியை வெளியே விடாமல் வீட்டிற்குள் அடைத்து வைத்து மன உளைச்சல் ஏற்படுத்தியதாக புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Madurai District Pocso Court has sentenced an army soldier to 22 years in prison in the Pokcho case. The death of the girl who witnessed the case due to ill health has caused great grief.