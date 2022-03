மதுரையில் சாதி மாறி திருமணம் செய்த பெண்... மணமகனின் தந்தையை வெட்டி கொன்ற பெண்ணின் தந்தை

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: சாதி ஆணவக்கொலைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே வருகின்றன. மதுரையில் சாதி மாறி காதல் திருமணம் செய்து கொண்டதால் ஆத்திரமடைந்த மணப்பெண்ணின் தந்தை, மணமகனின் தந்தையை வாளால் வெட்டி கொன்றுள்ளார்.

கொலை செய்யப்பட்ட நபரின் பெயர் ராமச்சந்திரன். இவர் மதுரை திடீர் நகரில் வசித்து வந்தார். இவரது மகன் சிவ பிரசாத், அதே பகுதியைத் சேர்ந்த சடையாண்டி என்பவரின் மகள் சினேகாவை காதலித்தார்.

இருவரும் வேறு வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் பெற்றோர் சம்மதிக்கவில்லை. காதலிக்க தடை விதித்தாலும் அதையும் மீறி காதலித்தனர்.

English summary

Madurai murder news ( மதுரை சாதி ஆணவக்கொலை) In Madurai, the father of the bride, who was enraged by the caste-changed love marriage, hacked the groom's father to death with a sword.