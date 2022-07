அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்தவர்கள் வர வேண்டும்.. ஓபிஎஸ்-க்கு மறைமுக அழைப்பு விடுத்த செல்லூர் ராஜு!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் மீண்டும் வர வேண்டும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக அரசின் மின்சார கட்டண உயர்வை கண்டித்து அதிமுக சார்பாக போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கூறுகையில், தமிழக மக்களை திமுக அரசு கசக்கி பிழிகிறது. இதுவரை தேர்தலின் போது திமுக அளித்த வாக்குறுதிகளில் பெரும்பாலானவை நிறைவேற்றப்படவில்லை.

English summary

Former AIADMK minister Sellur Raju said while meeting the media in Madurai that the DMK government is squeezing the people of Tamil Nadu. So far most of the promises made by DMK during the elections have not been fulfilled. Also, Party Members who left from AIADMK, should come back.