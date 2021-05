கொரோனா நிதி அனுப்பிய சிறுவனுக்கு சைக்கிள் வாங்கிக் கொடுத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்... போனில் வாழ்த்து

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: சைக்கிள் வாங்குவதற்காக உண்டியலில் சிறுக சிறுக சேமித்து வைத்திருந்த 1,000 ரூபாய் பணத்தை கொரோனோ நிவாரண நிதியாக முதல்ருக்கு அனுப்பி வைத்த சிறுவனுக்கு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்துள்ளார் மு.க.ஸ்டாலின். செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு வாழ்த்தும் நன்றியும் கூறியுள்ளார்.

மதுரை ஆரப்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த இளங்கோ-தீபா தம்பதியின் 7 வயது மகன் ஹரீஸ்வர்மன், தான் சைக்கிள் வாங்குவதற்காக உண்டியலில் சிறுக சிறுக சேமித்து வைத்திருந்த பணத்திலிருந்து ஆயிரம் ரூபாயை கொரோனோ பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நிவாரண நிதியாக முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு அனுப்பி வைத்தான்.

சிறுவன் ஹரீஸ் தன் கைப்பட தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு தமது வாழ்த்துக்களையும், கொரோனாவில் இருந்து மக்களை காக்கவும் வேண்டுகோள் விடுத்து கடிதமும் எழுதியிருந்தான்.

English summary

A seven-year-old boy, who sent his small savings money 1000 rupees to the Chief Minister's Covid relief fund, got a surprise gift on Sunday when a bicycle arrived from Tamil Nadu chief minister M K Stalin followed by a call from the man himself.