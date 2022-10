தேவர் சிலை தங்க கவசம் யாருக்கு? திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தாக்கல் செய்த மனு.. இன்று முக்கிய விசாரணை!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: முத்துராமலிங்கத் தேவர் தங்க கவசம் தொடர்பாக அதிமுக பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தாக்கல் செய்துள்ள மனு, உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் இன்று விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தால் எழுந்த மோதல், பல மாதங்களாக தொடர்ந்து வருகிறது. நீதிமன்ற வழக்குகள், தொண்டர்களின் ஆதரவு என்று ஓபிஎஸ் மற்றும் இபிஎஸ் தரப்பில் அடுத்தடுத்து முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இதனிடையே பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் பிறந்தநாளையொட்டி, அவருக்கு தங்க கவசம் அணிவிக்கும் அதிகாரம் தொடர்பாக இரு தரப்பும் முட்டிமோதி வருகிறது. அதிமுக சார்பாக வழங்கப்பட்ட தங்க கவசத்தை தங்கள் தரப்புக்கு தரக் கோரி இரு தரப்பினரும் வங்கியில் கடிதம் அளித்துள்ளனர்.

English summary

The petition filed by AIADMK treasurer Dindigul Srinivasan regarding Muthu Ramalingam gold armor will be heard today in the Madurai branch of the High Court.