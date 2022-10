அச்சச்சோ.. இப்படி அவசரப்பட்டு வேலையை விட்டுட்டீங்களே அண்ணாமலை.. சீமான் கலாய்

Madurai

மதுரை: தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அவசரப்பட்டுவிட்டு ஐபிஎஸ் வேலையை விட்டு வந்துவிட்டதாக நாம் தமிழர் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கட்சி சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

குடிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தக் கோரி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மதுரை பழங்காநத்தம் பகுதியில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. கனமழைக்கு நடுவே நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில், மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் கட்சியினரோடு மழையில் நனைந்தபடி சீமான் அமர்ந்திருந்தார்.

இதனைத்தொடர்ந்து மேடையில் பேசிய சீமான், குடிவாரி கணக்கெடுப்புதான் சாதி ஒழிப்பிற்கான முயற்சி. சாதிவாரி கணக்கெடுப்பும், மொழி்வாரி கணக்கெடுப்பும் எடுக்க வேண்டும், குடிவாரி கணக்கெடுத்து இட ஒதுக்கீடு வழங்குங்கள்.

Naam Tamilar chief coordinator party Seeman Criticized Annamalai and H Raja in Madurai. He said, H Raja is speaking for the post of governor.