ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இருவரையும் நேசிக்கிறேன்.. பேசுங்க.. சேர்ந்து ஏதாவது செய்யுங்கள்.. சீமான் அட்வைஸ்!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: அதிமுக கட்சிக்குள் இருக்கும் பிரச்சனைகளை ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இருவரும் இணைந்து பேசி தீர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்

மதுரை அவனியாபுரத்தில் அமைந்துள்ள பெரியார் சிலை அருகே நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் புதிதாக கட்சியின் கொடி ஏற்றப்பட்டது. இதில் கலந்து கொண்டு நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கொடியேற்றினார். தொடர்ந்து அப்பகுதியில் 20க்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது. இவ்விழாவில் ஏராளமான நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான தொண்டர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

English summary

Seeman, the coordinator of the Naam Tamil Party, said that the problems within the AIADMK should be resolved through dialogue between the O Panneer Selvam and the Edapadi Palanisamy.