மதுரை எய்ம்ஸ் விவகாரம்.. மாணவர்களால் பார்க்க முடியாத ஒரே கல்லூரி.. கொதிக்கும் சு.வெங்கடேசன்!

மதுரை: மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை பணிகள் தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கு 17 முறை அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டும், மத்திய அரசு மக்களுக்கு அநீதியை செய்து வருவதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இதற்கு மத்திய அரசின் நிர்வாக குழப்பங்கள் தான் மதுரை எய்ம்ஸ் பணிகள் தாமதமாகி வருவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகள் தாமதமானதை கண்டித்தும், வரும் பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்க வலியுறுத்தியும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையில் நாளை மாபெரும் போராட்டம் நடைபெற உள்ளது.

இந்த நிலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து சிபிஎம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் கூறுகையில், மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு 2018 டிசம்பரில் அமைச்சரவை ஒப்புதல் கொடுத்து அறிவிக்கப்பட்ட தொகை ரூ.1,264 கோடி ஆகும்.

Su Venkatesan has accused the central government of doing injustice to the people despite pressing the central government 17 times regarding the work of Madurai AIIMS hospital. He said that due to the central government's administrative confusion, the work of Madurai AIIMS is getting delayed.