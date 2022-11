நேரா ரூமுக்கு போன மோடி.. கடைசி வரை முயன்ற ஓபிஎஸ், எடப்பாடி.. க்ளியரா சொன்ன அதிகாரிகள்! கப்சிப்!

Madurai

மதுரை : ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரையும் ஒன்றாக அழைத்து பிரதமர் மோடி வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில், அவரை விமான நிலைய ஓய்வறையில் இருந்து வரும்போது சந்திக்க ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரும் முயன்றதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பிரதமர் மோடி சென்ற ஓய்வறையை நோக்கி எடப்பாடி பழனிசாமியும், ஓ.பன்னீர்செல்வமும் சென்ற நிலையில், பிரதமர் மோடியின் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் வேறு யாருக்கும் அனுமதி இல்லை என்று இருவரிடமும் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனால், இருவருமே ஏமாற்றத்தோடு திரும்பி ஹோட்டலில் சென்று தங்கிவிட்டு மீண்டும், பிரதமர் மோடி திரும்பி வரும்போது விமான நிலையம் வந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

It has been reported that both O Panneerselvam and Edappadi Palaniswami tried to meet Prime Minister Modi when he was coming from airport lounge. But PM Modi's security officials said that no one else was allowed, so they moved on to the hotel.