அலங்காநல்லூர் ஜல்லிகட்டில் திடீர் பரபரப்பு.. தடியடி நடத்திய போலீசார்.. தெறித்து ஓடிய பார்வையாளர்கள்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி இன்று காலை தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில், போலீசார் பார்வையாளர்கள் மீது திடீரென தடியடி நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டை பார்ப்பதற்கு வாடிவாசல் அருகே பார்வையாளர் கேலரி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பார்வையாளர்கள், கேலரியில் ஏற முயன்றபோது தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால் போலீசார் தடியடி நடத்தினர்.

ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை பார்வையாளர்கள் ஷிப்ட் முறையில் இந்த கேலரியில் பார்ப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த கேலரியில் ஏறுவதற்காக காத்திருந்த பார்வையாளர்கள் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால் போலீசார் தடியடி நடத்தினர்.

பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் உலகப் புகழ்பெற்ற அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை தமிழ்நாடு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று காலை தொடங்கி வைத்தார்.

ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பலியான வீரர் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை? அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தகவல்!

As Alanganallur jallikattu competition started this morning, there was a commotion when the police suddenly batoned the spectators. A viewing gallery has been set up near Vadivasal to view the jallikattu. The police used batons as the spectators fighting while way up the gallery.