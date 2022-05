“EPS வேணாம்னு போனீங்கள்ல.. இப்ப UPS-க்கு அலையுறீங்க”.. மீண்டும் ஆட்டத்தை தொடங்கிய ராஜேந்திரபாலாஜி!

Madurai

மதுரை: "இ.பி.எஸ் ஆட்சியை வேண்டாம் என்று சொன்ன மக்கள், இப்போது யூ.பி.எஸ் தேடி அலைகிறார்கள்" என அ.தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி விமர்சித்துள்ளார்.

ஆவின் ஊழல், சொத்துக்குவிப்பு புகார் என அடுத்தடுத்து சிக்கி, தலைமறைவு, கைது, ஜாமீன் என அரசியல் களத்தை பரபரப்பாக்கிவிட்டு, சில வாரங்களாக அமைதியாக இருந்த முன்னாள் அ.தி.மு.க அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி மீண்டும் லைம்லைட்டுக்கு வரத் தொடங்கியுள்ளார்.

AIADMK former Minister Rajendra balaji says that, "People who said 'No' to EPS, now searching for UPS. Whenever DMK came to power, there is power cut."