ஒற்றுமையா? சாரி ரொம்ப லேட் ஆயிருச்சு.. சசிகலாவுக்கு பதிலடி கொடுத்த ஆர்.பி.உதயகுமார்! என்னவாம்?

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : சசிகலாவின் ஒற்றுமை குறித்த ட்விட்டர் பதிவு காலம் கடந்த விவாதம் எனவும், எடப்பாடியாரை ஏகமனதாக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்தது 100 சகவீதம் செல்லும் என்றும் , தனி நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது என முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கூறியுள்ளார்.

மதுரையில் கிறிஸ்டல் சமூக அமைப்பின் தொடக்க விழா பூங்கா முருகன் கோவில் உள்ள சஷ்டி மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

இதில் பத்து பேருக்கு சிறப்பு விருந்தினை சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணை தலைவர் ஆர்.பி.உதயகுமார் வழங்கினார். இதில் பொறுப்பாளர்கள் ஜெகன், முகமது உமர் மற்றும் மதுரை கிழக்கு ரோட்டரி சங்க செயலாளர் நெல்லை பாலு உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்

சசிகலா என்ன சொல்றது? நீதிமன்றமே சொல்லியாச்சு.. ஒற்றை வார்த்தை ட்வீட்டுக்கு ஆர்.பி.உதயகுமார் ரிப்ளை!

English summary

RB Udayakumar says Sasikala Twitter post about unity is an outdated discussion Former Minister RB Udayakumar has said that Sasikala's Twitter post on unity is an outdated discussion and the unanimous selection of Edappadiyar as interim general secretary will go 100 times.