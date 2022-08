முல்லை பெரியாறு: அச்சம் கிளப்பும் வீடியோ.. ‘வேகமா நடவடிக்கை எடுங்க’ - ஆர்.பி.உதயகுமார் கோரிக்கை!

Madurai

மதுரை : முல்லைப் பெரியாறு அணை குறித்து அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் அனிமேஷன் வீடியோ வெளியிட்ட நபர்கள் மீது கேரள அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிமுக எம்.எல்.ஏ ஆர்.பி.உதயகுமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

முல்லைப் பெரியாறு அணையில் அதிக நீரை தேக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழகத்தில் கோரிக்கை எழுந்து வரும் நிலையில் முல்லைப் பெரியாறு அணை உடைந்துவிட்டது போல அனிமேஷன் வீடியோக்களை கேரளாவைச் சேர்ந்தவர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரப்பி வருவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இன்று மதுரை மாநகராட்சி வரி செலுத்துவோர் சார்பில், தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள வீட்டு வரி உயர்வைத் திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

இந்தக் கூட்டத்தில், நிர்வாகிகள் கொடுத்த மனுவினை பெற்றுக்கொண்ட ஆர்.பி.உதயகுமார், அதை சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் கொடுத்து அதை சட்டமன்றத்தில் எடுத்துச் செல்வோம் என்று அவர்களுக்கு உறுதி அளித்தார்.

