மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுவதற்காக இதுவரை 12 கோடியே 35 லட்சம் ரூபாய் செலவு.. மத்திய அரசு விளக்கம்

மதுரை: மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுவதற்காக இதுவரை 12 கோடியே 35 லட்சம் ரூபாய் செலவிடப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. உறுப்பினர் ஒருவர் எழுப்பிய கேள்விக்கு அளித்த பதிலில் இந்த தகவலை தெரிவித்துள்ளது. எனினும் இந்த ஆண்டு மருத்துவமனை கட்டுமானத்திற்கு எந்த செலவும் இல்லை என்று கூறியுள்ளது.

இதனிடையே தேனி மற்றும் சிவகங்கை மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கான மாணவர் சேர்க்கையை நடத்தலாம் என தமிழ்நாடு அரசு கூறியுள்ளது.

தென்மாவட்டங்களில் மக்கள் உயர்தர மருத்துவ வசதி பெறுவதற்காக 1928 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கொண்டுவருவதற்கான பணிகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. இடம் தேர்வு செய்வதில் தாமதம் தொடங்கி ஜப்பான் வங்கியிடம் கடன்பெற்று பணிகளை தொடங்குவதில் தாமதம் என நீண்ட காலமாக இழுத்து கொண்டே செல்கிறது.

The Central Government has informed the Parliament that 12 crore 35 lakh rupees has been spent so far for the construction of the Madurai AIIMS Hospital. This information was provided in response to a question raised by a member.