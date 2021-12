மத்திய அரசிடம் நிதி கேட்கும் தமிழக அரசு இதையும் செய்ய வேண்டும்.. பா.ஜ.க.வினர் கோரிக்கை!

Madurai

oi-Rayar A

மதுரை: தமிழகத்தின் அரசு அலுவலகங்களில் ஆட்சியில் இருக்கும் முதல்வர் படம் இருப்பது வழக்கம். இதேபோல் அங்கு பிரதமர் மோடியின் படமும் வைக்க வேண்டும் என்று தமிழக பா.ஜ.க.வினர் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

மத்திய அரசின் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் இடங்களிலும் பிரதமர் படத்தை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரி வருகின்றனர். சில நாட்களுக்கு மதுரை மாநகர் பாஜக தலைவர் பா.சரவணன் தலைமையில் பா.ஜ.க.வினர் மாவட்ட கலெக்டரிடம் பிரதமரின் படத்தை அளித்து இது தொடர்பாக கோரிக்கை வைத்தனர்.

English summary

Madurai BJP leader P. Saravanan has demanded that the Prime Minister's picture has to be displayed in the Korana vaccination camps in Tamil Nadu. He said the DMK is in power with an additional 3 percent of the vote