மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நிதியை மத்திய அரசு குறைத்தது.. தமிழக அரசு உயர்த்தியது.. சு வெங்கடேசன்!

மதுரை: நடப்பாண்டு பட்ஜெட்டில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு மத்திய அரசு நிதியை குறைத்துள்ளதாகவும், தமிழக அரசு தேசிய அளவில் அதிக நிதியை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் விமர்சித்துள்ளார்.

மதுரையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வாழ்வாதார முகாம் பல்வேறு கல்லூரிகளில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 8ம் நாளான நேற்று பாத்திமா கல்லூரியில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த மருத்துவம் மற்றும் உதவி உபகரணங்கள் வழங்குவதற்கான மதிப்பீட்டு முகாம் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் கலந்துகொண்டார். அவர் பேசுகையில், கடந்த 7 நாட்களாக மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அரசின் நலத்திட்டங்கள், மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்களையும் கொண்டு சேர்த்து வருகிறோம். அனைத்து முகாம்களிலும் பல்வேறு தரப்பு மக்கள் இணைந்துள்ளனர். அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு மக்கள் இயக்கமாக நடத்தியுள்ளோம்.

Member of Parliament S. Venkatesan has criticized that the central government has reduced the funds for the differently abled in the current year's budget and the Tamil Nadu government has allocated more funds at the national level.