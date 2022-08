தேடி வந்த அதிர்ஷ்டம்.. ‘மொட்டையடித்த’ ஆர்பி உதயகுமார்! இவ்ளோ பக்தியா? உண்மையான காரணம் என்ன தெரியுமா?

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் பிளவுக்கு இடையே எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் பதவிக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமியால் முன்னாள் அமைச்சரும் ஓபிஎஸ்-இன் முன்னாள் தீவிர ஆதரவாளருமான ஆர்.பி.உதயகுமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், துணைத் தலைவர் பதவி கிடைத்ததால் வேண்டுதலுக்காக அவர் மொட்டை அடித்துள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.. ஆனால் உண்மையான காரணம் அதுவல்ல என்கின்றனர் அவரது ஆதரவாளர்கள்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் நாளுக்கு நாள் தீவிரம் அடைந்து, தற்போது அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சி பொது குழுவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளரும் பொருளாளராக இருந்தவருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டனர்.

English summary

Amidst the OPS-EPS split in AIADMK, former minister and OPS supporter RB Udayakumar has been appointed to the post of opposition vice president by Edappadi Palanichami, reports are spreading that he shaved his head for the post of vice president.. but his supporters say that is not the real reason.