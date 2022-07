இறந்த மணமக்களுக்கு திருமணம்! மீன் வறுவல், சிக்கன் கிரேவியுடன் விருந்து! "மெய்சிலிர்க்கும்" நிகழ்வு

Mangalore

oi-Vishnupriya R

மங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலம் மங்களூரில் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்த மணமக்களுக்கு நடந்த வினோத திருமணம் குறித்து சமூகவலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகிறது.

ட்விட்டரில் ஒரு இளைஞர் தான் ஒரு திருமணத்திற்கு சென்று வந்ததாக குறிப்பிட்டு வீடியோவையும் அனுப்பியுள்ளார். திருமணத்திற்கு போனதை எல்லாமா ட்வீட்டாக போடுவார்கள் என நீங்கள் நினைத்தால் அது தவறு.

ஆம் அந்த நெட்டிசன் போனது இறந்த போனவர்களின் திருமணத்திற்கு!.. என்ன மக்களே ஒரு நிமிஷம் கண்ணை கசக்கிவிட்டு மீண்டும் படிக்கிறீர்களா!. நீங்கள் படித்தது சரிதான்.. 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்து போன ஜோடிக்குத்தான் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்னர் திருமணம் நடைபெற்றது.

English summary

The Bride and groom who died 30 years ago got married in Mangalore. Netisans cracked their heads how it is possible?