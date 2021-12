அடேங்கப்பா!! 1 கிலோ டீத்தூள் இவ்வளவு ரூபாயா?.. விலையை கேட்டீங்கனா மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுவீங்க

News

oi-Rayar A

கவுகாத்தி: மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் மிக முக்கிய அங்கம் வகிப்பது டீ. ஒரு சிலர் அல்ல வெகு சிலருக்கே காலையில் எழுந்தவுடன் டீ குடிக்கவில்லை என்றால் அந்த நாள் புத்துணர்ச்சியாக அமையவில்லை என்று கூறுவது உண்டு.

எந்த நேரத்திலும் கைதாகிறார் ராஜேந்திர பாலாஜி? 6 தனிப்படைகள் தீவிரம்! சிக்கிய சகோதரி மகன்கள், டிரைவர்

வேறு சிலர் காலை உணவு அல்லது மதிய உணவு அல்லது இரவு உணவை தவிர்த்தாலும் கூட டீயை தவிர்க்க முடியாது. இவ்வாறு மனிதர்களின் வாழ்வில் ஒன்றோடு கலந்து விட்ட டீயை சிறப்பிக்க 'தேநீர் நாள்' என்று கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

At the Tea Auction Center in Guwahati, Assam, 'Manohari Gold' tea was sold for Rs 1 lakh per kg, much to everyone's surprise. Last year, 1 kg was auctioned at the Guwahati Tea Auction Center for Rs 75,000. Currently