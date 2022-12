மெஸ்ஸி- எம்பாப்வே டி ஷர்ட் அணிந்து மாலை மாற்றிய மணமக்கள்..கேரளாவில் ரசிக்க வைத்த திருமணம்

News

oi-Mani Singh S

திருவனந்தபுரம்: உலக கோப்பை கால்பந்து இறுதி ஆட்டம் நடந்த அதே நாளில் கேரளாவின் கொச்சியில் திருமணம் ஒன்று நடைபெற்றது. இதில் மணமக்கள் மெஸ்ஸி- எம்பாப்வே டி ஷர்ட்களை அணிந்தபடி திருமணம் செய்து கொண்டது தற்போது இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கத்தாரில் நடைபெற்ற உலக கோப்பை கால்பந்து திருவிழா உலகம் முழுவதும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு கால்பந்து ஜூரத்தையே கொடுத்து விட்டது என்று சொல்லலாம்.

அந்த அளவுக்கு கடந்த ஒரு மாத காலமாக கால்பந்து தொடர்பான பேச்சுக்களும் நட்சத்திர வீரர்கள் அடித்த கோல்களையும் பற்றி பேச்சும்தான் வலம் வந்தது.

விடைபெற்ற கால்பந்து ரசிகர்கள்.. வெறிச்சோடிய கத்தார்! அரபு கலாச்சாரத்தை பூரிக்கும் உலக மக்கள்

English summary

A wedding took place in Kochi, Kerala on the same day as the World Cup football final. In this, the bride and groom got married wearing Messi-Mbappe t-shirts which is now spreading rapidly on the internet.