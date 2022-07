கள்ளக்குறிச்சி சக்தி பள்ளி மாணவர்கள் அரசு & வேறு பள்ளிகளுக்கு மாற்றம்! அமைச்சர் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

News

கள்ளக்குறிச்சி : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே கணியமூர் சக்தி பள்ளியில் மர்மமான முறையில் மாணவி உயிரிழந்த சம்பவம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள நிலையில் அந்தப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் தேவைப்பட்டால் அரசு மற்றும் வேறு பள்ளிகளில் சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அதிரடியாக கூறியுள்ளார்.

தமிழகம முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய பள்ளி மாணவியின் மரணம் தொடர்பான வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பள்ளி தாளாளர், பள்ளி முதல்வர் மற்றும் செயலாளர் நேற்று கைது செய்யப்பட்டனர்.

முன்னதாக பள்ளி மாணவியின் மரணம் தொடர்பாக நடைபெற்ற போராட்டம் வன்முறையாக மாறிய நிலையில், பள்ளி சூறையாடப்பட்டதோடு, பள்ளி பேருந்துகள் தீவைத்துக் கொளுத்தப்பட்டன. இது தொடர்பாக விடிய விடிய நடந்த சோதனையில் நூற்றுக்கணக்கானோர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

